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В ДНР сообщили, что выход на российский рынок позволил республикам Донбасса нейтрализовать блокаду Украины

, 15:02

В ДНР сообщили, что выход на российский рынок позволил республикам Донбасса нейтрализовать блокаду Украины
уголь, фото: pixabay.com

Выход на российский рынок позволил ДНР и ЛНР сформировать новую экономическую реальность и нейтрализовать блокаду Украина. В министерстве промышленности и торговли ДНР в среду заявили, что Указ президента РФ Владимира Путина формирует новую экономическую реальность для промышленных предприятий республики, так как официально открывает рынок сбыта, необходимый для развития промышленного производства.

Сейчас промышленность ДНР может переориентироваться на экспорт. По данным Минпромторга, за 10 месяцев прошлого года объемы экспорта к аналогичному периоду 2020 года увеличились на 10%, а доля экспорта в Россию составила 80,1%.

По данным Минпромторга ДНР, промышленный комплекс готов к наращиванию объемов производства, реализации товарной продукции и выстраиванию новых экономических связей с российскими партнерами.

Президент России Владимир Путин 15 ноября 2021 года подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Путин поручил правительству в течение месяца принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР, чтобы товары участвовали в госзакупках наравне с российскими.

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