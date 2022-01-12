В России выросло число случаев мошенничества с недвижимостью

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2022, 14:41 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

По данным Генпрокуратуры, за последний год общее число случаев мошенничества в России выросло на 6,5%. В стране до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья, увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками.



По оценкам экспертов, росту числа случаев мошенничества невольно способствует развитие IT-технологий, а также переход россиян к дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии. Не последнюю роль в этом играет правовая и экономическая безграмотность граждан.



Мошенничества, связанные с онлайн-услугами и продажами, выросли более всего, на рынке недвижимости и ипотечного кредитования. Различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но после этого никаких действий не совершают.



Руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова считает, что увеличение количества потенциальных жертв мошенников стало возможным на фоне роста потребительской возможности приобретения недвижимости - льготных кредитов и программ, роста общего числа новостроек.



«Сыграли свою роль и меры, связанные с пандемией — всё больше мы привыкаем к сделкам при минимальных контактах с продавцами и покупателями, а это также способствует утрате бдительности. Сложнее определить поддельный документ в электронном виде. Также растут случаи с неправомерным использованием и получением электронных подписей»,- рассказала эксперт.



На рынке вторичной недвижимости мошенники часто пользуются возможностями простой письменной формы сделки, распространение же цифровых форматов еще больше активизирует злоумышленников.



«Заключается множество сделок, когда никто не проверяет, не введены ли их участники в заблуждение, понимают ли они правовые последствия совершаемой сделки, не проводится должная правовая экспертиза. В результате одна и та же квартира перепродается по несколько раз. И когда проблема всплывет, жертвами преступной схемы автоматически становятся сразу несколько человек»,- сообщил Александр Сагин, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, член правления Московской городской нотариальной палаты.



Так, недавно в Белгороде была продана квартира умершей пожилой женщины всего за несколько месяцев сразу трем покупателям. После ее смерти злоумышленники подделали паспорт женщины и якобы от лица владелицы квартиры продавали ее потерпевшим.



Мошенники подделывают электронные подписи. Так всей своей недвижимости в Москве лишился предприниматель, переехавший за границу. Он оставил продажу своего имущества на нанятого управляющего, которому выдал доверенность без права отчуждения. Тот, в свою очередь, подделал электронную подпись собственника и реализовал все квартиры без его участия. После этого он скрылся.



В конце минувшего года появилась схема, когда мошенники предлагают оформить онлайн-кредит под залог недвижимости. В результате заемщик остается без денег и без жилья.



Эксперты подчеркивают: гражданам необходимо помнить, что они не обязаны никому раскрывать данные о своих реквизитах. При подозрительных звонках рекомендуется советоваться со специалистами.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости