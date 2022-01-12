В Латвии могут ввести налог для непривитых

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12 января 2022, 14:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Разговоры о том, что правительство Латвии может ввести налог для непривитых, идут давно. Так будет ли налог? Латвийцы адресовали этот вопрос премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу. Ответа конкретного, увы, не было. Как обычно!



«Мы работаем над вкладом в здравоохранение для всех взрослых, которые отказываются от вакцинации, потому что они представляют собой финансовое бремя для всех квебекцев», - сказал премьер-министр города Франсуа Лего. По его словам, 10% горожан, которые на сегодняшний день не получили ни одной дозы вакцины, не должны «навредить» 90%, которые вакцинированы.



Будет ли в Латвии по аналогии с Канадой введен налог для невакцинированных? «Во многих местах об этом начинают говорить. Австрия, Греция, Германия. Мы будем стараться уравновесить принудительный механизм со здравомыслием. Я сторонник здравомыслия. Я думаю, что наш народ очень здравомыслящий. Но к сожалению, так много дезинформации, что многие люди до конца не понимают. Это не насморк, как многие считают, от насморка никто не умирает. Умирают от COVID-19, от “омикрон”», — говорит Кариньш.









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