Премьер-министр Латвии Кариньш: Война России со странами НАТО практически немыслима

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12 января 2022, 14:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Практически каждый политик Латвии пытается провести анализ американо-российских переговоров. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал свое мнение общественности.



Оценивая американо-российские переговоры, премьер-министр подчеркнул, что первым положительным результатом стало то, что переговоры состоялись. В этих переговорах позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время отчетливо просматривается агрессивная российская риторика, пояснил Кариньш.



«Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас», — сказал он.



Он заявил, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также где НАТО может размещать войска.



На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш признал, что наихудшим сценарием была бы война. «Если будет война, то НАТО готово», — сказал Кариньш, подчеркнув, что война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война.



Сообщается, что Россия сосредоточила войска численностью около 100 000 человек у границ Украины, а Кремль предъявил Западу ультиматум с требованием прекратить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Североатлантического союза в так называемых новых государствах-членах альянса.



На этой неделе Запад и Россия начали переговоры о напряженности вокруг Украины, при этом Киев и Запад опасались, что Россия может напасть на Украину. Переговоры между Россией и США длились более семи часов в Женеве в понедельник. В переговорах не было достигнуто никакого прогресса, но обе стороны согласились продолжить переговоры.









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