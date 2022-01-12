Песков: специалисты пока не ответят, придётся ли вводить в России локдаун из-за новой волны COVID-19

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12 января 2022, 14:40 Источник: ТАСС

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

На данный момент никто не может ответить на вопрос, придется вводить в России локдаун или режим нерабочих дней из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что новая волна будет, планка заболеваемости будет высокая.

По его словам, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией будет очень высоким из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса.

Песков отметил, что сейчас есть данные о том, что заразившиеся "омикроном" заболевание переносят легче. "Возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения",- сказал в среду журналистам официальный представитель Кремля и добавил, что "изрядный задел прочности необходим".

"Детальных прогнозов и "какого-то эвентуального развития событий" сейчас не даст ни один специалист",- заключил Песков.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на территории России уже выявили 698 случаев заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон". По ее мнению, Москва примет на себя первый удар по увеличению заболеваемости инфекцией в связи со стремительным распространением нового варианта ковида.

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