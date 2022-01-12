«Я не люблю мужчин, я не люблю женщин, мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль»: Рената Литвинова отмечает юбилей

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12 января 2022, 14:29 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая, а также заслуженная артистка РФ Рената Литвинова. Ей исполняется 55 лет.



Родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. Имя актриса получила в честь своего дяди Рината, который был татарином. Родители разошлись, когда Литвиновой был всего год. Мать всегда много работала, и девочка росла самостоятельной. Литвинова посещала музыкальную школу ЦМШ по классу фортепиано, а также секцию лёгкой атлетики, хотя способностей к бегу не имела. Она была выше своих сверстников, за это ей дали прозвище «Останкинская телебашня». Помимо роста, отличалась особым взглядом на мир, который окружающие не воспринимали и высмеивали, а её классный руководитель называла девочку «не от мира сего». В молодости имела большие финансовые проблемы, что побудило её сниматься в рекламе. Первый рекламный опыт Литвиновой состоялся в девятом классе. Ей было предложено рекламировать драгоценности. Позже прошла отборочный конкурс для работы манекенщицей, но одновременно была принята и во ВГИК, куда и пошла учиться.



Сразу после появления в кинематографическом обществе Литвинова произвела большое впечатление. Особо в ней отмечали манеру говорить и жестикулировать. Не сделав ещё ничего существенного, Литвинова стала объектом повышенного внимания кинопрессы и богемного общества 1990-х. Она стала модным персонажем, но пока её известность ограничивалась узким кругом мастеров искусства и журналистов.



В декабре 2000 года на экран вышел телефильм Александра Митты «Граница. Таёжный роман». В 2000 году Литвинова выпустила документальный фильм «Нет смерти для меня», в котором взяла интервью у пяти советских актрис: Нонны Мордюковой, Татьяны Окуневской, Татьяны Самойловой, Лидии Смирновой и Веры Васильевой. Литвинова спрашивает актрис о жизни, о кино, о любви, браке, смерти, представляя актрис живыми и человечными. После ряда незначительных проектов Литвинова вернулась к работе сценариста, благодаря чему в 2002 году вышел фильм «Небо. Самолёт. Девушка». Он стал ремейком фильма 1968 года «Ещё раз про любовь».



13 сентября 2017 года Литвинова дебютировала в качестве театрального режиссёра в МХТ имени Чехова, где выпустила спектакль «Северный ветер». Главные роли в нём исполнили Яна Сексте и Софья Заика, гражданская жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста, которую Литвинова в интервью ТАСС называет своей «любимой артисткой».



30 сентября прошлого года в галерее современного искусства «Триумф» Рената Литвинова презентовала авторскую выставку «Северный ветер» совместно с российским фотографом и дизайнером Гошей Рубчинским.



Про первого мужа, кинопродюсера Александра Антипова Рената никогда не давала комментариев. Вышла за него замуж в 1996 году, но через год они развелись. Второй раз Литвинова вступила в брак в 2001 году — с бизнесменом Леонидом Добровским. Спустя шесть лет они развелись. 26 июля 2001 года родилась дочь Ульяна. В программе «Детектор лжи» на YouTube-канале Tatler Russia совершила каминг-аут как бисексуалка.

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