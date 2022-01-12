Раймонд Паулс: Мы стали глухой провинцией не только для Запада, но и Востока

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12 января 2022, 14:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Решения правительства Латвии, увы, не радуют не только обычных латвийцев, но и популярных людей страны. Намедни, композитор Раймонд Паулс поделился с латвийскими СМИ своими мыслями.



«У нас общественное радио и общественное ТВ. Как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача – сохранять латышский язык и латышскую культуру, музыку, театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два. И что они делают? Закрывают русские каналы? Простите, что это за балаган? Любой человек может найти в интернете любые русские программы, которые только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи общественного радио или ТВ? Все зависит от личностей, которые готовы что-то делать. Конечно, на поддержку культуры нужны денежки. А откуда их взять? Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к Востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. У меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией… не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока».

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