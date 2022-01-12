Песков: сроки вывода миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду сообщил, что процесс вывода миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с территории Казахстана, включая российских миротворцев, координируется организацией.
Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, почему вывод миротворцев из Казахстана растянется на более долгий срок, чем их ввод в республику.
Как сказал Песков, "миссия не была развернута за один день, она развертывалась в течение определенного количества дней". "Это все координируется ОДКБ, это не вопрос только к России", - пояснил Песков.
По его словам, быстрое развертывание миссии стало "решением Казахстана, запросившего помощь ОДКБ".
В Кремле заявили, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь казахстанским друзьям справиться с возникшими в республике проблемами.
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