Песков: сроки вывода миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2022, 14:17 Источник: ТАСС

фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду сообщил, что процесс вывода миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с территории Казахстана, включая российских миротворцев, координируется организацией.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, почему вывод миротворцев из Казахстана растянется на более долгий срок, чем их ввод в республику.

Как сказал Песков, "миссия не была развернута за один день, она развертывалась в течение определенного количества дней". "Это все координируется ОДКБ, это не вопрос только к России", - пояснил Песков.

По его словам, быстрое развертывание миссии стало "решением Казахстана, запросившего помощь ОДКБ".

В Кремле заявили, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь казахстанским друзьям справиться с возникшими в республике проблемами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости