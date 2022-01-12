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Песков назвал прививку от COVID-19 добром «на фоне надвигающейся войны»

, 13:59

Песков назвал прививку от COVID-19 добром «на фоне надвигающейся войны»
Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что рост заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, напомнил о вакцинации.

Пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами выразил уверенность: "Если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны".

Голикова утром в среду, 12 января, заявила, что к настоящему моменту на территории страны выявили 698 случаев заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон".

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