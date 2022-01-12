Песков назвал прививку от COVID-19 добром «на фоне надвигающейся войны»
12 января 2022, 13:59
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что рост заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, напомнил о вакцинации.
Пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами выразил уверенность: "Если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны".
Голикова утром в среду, 12 января, заявила, что к настоящему моменту на территории страны выявили 698 случаев заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон".
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