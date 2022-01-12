Южный Урал улучшил свои позиции в Национальном туристическом рейтинге

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

12 января 2022, 13:39 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Эксперты оценили привлекательность регионов страны по итогам прошлого года.

По результатам Независимого туристического рейтинга, составленного по итогам 2021 года, Челябинская область заняла 14 строку. Региону удалось значительно улучшить свои позиции за последние несколько лет. В 2016 году Южный Урал находился на 30-й, в 2017 году – на 17-й, а в 2020 году – на 16 строчке рейтинга.

Независимый туристический рейтинг ежегодно составляется журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» при участии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Масштабное исследование посвящено туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Недавно стало известно о том, что три туристических проекта Челябинской области вошли в «Корпорацию Туризм.РФ» и будут поддержаны инвесторами. Южный Урал подавал на конкурсный отбор три туристических проекта, и все они были одобрены. В ближайшие 5-7 лет в Еткульском районе появится крупный оздоровительный комплекс детокс-профиля «Сапфир Урала». На территории ГЛК «Солнечная долина» возведут большой термальный комплекс. А курорт «Аджигардак» сделают всесезонным: благодаря искусственному оснежению и установке нового кресельного подъёмника покататься на лыжах и сноуборде будет можно круглый год.

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