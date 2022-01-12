Ушел из жизни актер Алексей Герилович

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12 января 2022, 13:25

Алексей Герилович, фото с сайта Кино-театр.ру

В Москве умер актер Алексей Герилович. 18 февраля артисту исполнилось бы 49 лет. Несколько дней Алексей Герилович не выходил на связь с близкими людьми.

Как стало известно в среду от источника ТАСС в медицинских кругах, Гериловича мертвым в его квартире обнаружил друг.

Он приехал к актеру домой после того, как несколько дней не мог дозвониться Алексею. По предварительным данным, Герилович 11 января умер естественной смертью. По данному факту проводится проверка.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Он окончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова.

Актер известен по ролям в сериалах "Универ", "Глухарь", "Отдел", "Закон каменных джунглей", "Последний мент", снимался всего в 62 фильмах.

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