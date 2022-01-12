В МВД соощили об убийстве депутата в Нижегородской области

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12 января 2022, 13:38 Источник: СКР

подозреваемый, фото с сайта СКР

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что инспекторами ГИБДД задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области. По данным СКР, подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде.

О гибели во вторник, 11 января, депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина писали нижегородские СМИ и сообщалось в Telegram-каналах.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщали, что по факту убийства в рабочем поселке Ковернино сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на депутата.

На сайте Ковернинского муниципального округа сообщается, что Валентин Розин входит в местный совет депутатов, и срок его полномочий с 2020 по 2025 год.

По данным СКР, по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело. Как установили следователи, вчера вечером местный житель обратился в Ковернинскую ЦРБ с огнестрельным ранением. Его положили в реанимацию. Раненый мужчина успел сообщить, кто стрелял в него. Это житель Ковернинского района 1982 года рождения. В больнице Валентин Розин скончался.

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