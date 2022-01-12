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МЧС предупредило о возможных сбоях в работе «112» в Астраханской области из-за аварии

, 13:08 Источник: 30.mchs.gov.ru

МЧС предупредило о возможных сбоях в работе «112» в Астраханской области из-за аварии

Главное управление МЧС России по Астраханской области в среду сообщило о возможных сбоях в системе -112 в связи с техническими неполадками. Номер 112 доступен для текстовых СМС-сообщений.

Причина сбоя на сайте главка МЧС России по Астраханской области не уточняется.

Номера пожарной охраны - 101, полиции - 102, скорой помощи - 103, газовой службы - 104 в регионе работают. На сайте написали номера телефонов, по которым можно сообщать об экстренных ситуациях, в том числе районных дежурных частей служб спасения.

В пресс-службе главка "Интерфаксу" не уточнили причину сбоя системы 112.

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