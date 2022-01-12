Экономист Елена Григорьева уточнила, какой стаж учитывается при начислении пенсии

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12 января 2022, 10:39 Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

В настоящее время в модели пенсионной системы России трудовой стаж не является основным фактором, влияющим на начисление пенсионных выплат. Под "периодом занятости" понимается только то время, когда осуществлялись страховые выплаты.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева уточнила, что не включается в трудовой стаж период очного обучения студента, хотя до 2012 года это время входило в расчёт общего трудового стажа.

По словам эксперта, отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но только до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал.

Отслужившие в армии сейчас могут рассчитывать на включение в трудовой стаж срок армейской службы при условии, если работали до и после него.

Но есть некоторые нюансы для тех граждан, кто находился в декретном отпуске, и тех, кто проходил службу в армии — стаж для них до 2002 года и после считается по-разному.

С 2022 года изменения коснутся "северного" стажа.

Елена Григорьева добавила, что сейчас для получения права на страховые выплаты по старости необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет. В 2024 году - до 15 лет.

Экономист подчеркнула, что в большей степени пенсия зависит не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель или сам занятый в период своей трудовой активности. В 2022 году выплата пенсии по старости начинается для мужчин с 61,5 лет, и женщины с 56,5 лет, имеющих минимальный трудовой стаж 13 лет и количество накопленных баллов не менее 23,4.

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