В Екатеринбурге родители потребовали найти и наказать злоумышленника, сообщившего о минировании школ в городе

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12 января 2022, 08:48

фото: pixabay.com

В Екатеринбурге в среду, 12 января, проводилась эвакуация учащихся и сотрудников 93 школ из-за сообщений о минировании учебных заведений. В городе сегодня также эвакуировали медицинский колледж и Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского, пишет URA.RU со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

После сообщений о массовом минировании школ родители школьников призывают найти и наказать злоумышленников. Мамы и папы ребят пишут на форуме портала U-mama.

«У меня нет слов! Дети то в чем виноваты?! Я только первый урок провела и нам велели срочно одеть детей и вывести на улицу, распустить по домам. У меня малыши, одни домой не ходят. Стоим, мерзнем, родителей ждем», — написал пользователь с ником Wilde.

Другой участник форума добавил: «Надеюсь, за этими звонками последует адекватное наказание, или опять никого не найдут».

Пользователь без ника написал: «Неужели не могут выяснить по ip-адресам этих лжеминеров. Если это просто развлекающиеся неадекваты-подростки, вряд ли они соблюдают все предосторожности и сильно шифруются».

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