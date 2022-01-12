В Минздраве назвали российские регионы с самой высокой преждевременной смертностью

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12 января 2022, 08:11 Источник: РИА Новости

Чукотка, фото: Андрей Иванов, globallookpress.com

Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) названы регионами с самой высокой преждевременной смертностью. Исследование проводили сотрудники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Министерства здравоохранения РФ.

При подсчете использовалась система "Потерянные годы жизни", которая дает возможность оценить масштабы потерь продолжительности жизни по регионам.

По данным результатов исследования, на Чукотке этот показатель составил 7,76 (потерянных лет), в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Среди пяти худших - Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91 потерянных лет).

Самая благоприятная ситуация отмечается в Ингушетии (3,59 потерянных года), в Адыгее (4,5), в Севастополе (4,64), в Карачаево-Черкесской республике (4,69) и Калининградской области (4,86).

Основными причинами преждевременной смертности в нашей стране названы болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и последствия коронавирусной инфекции COVID-19.

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