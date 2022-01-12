В Иркутской области три человека погибли в ДТП с автомобилем ритуальной службы

В Иркутской области в среду утром серьезное ДТП произошло с участием автомобиля ритуальной службы «Газель» и грузовой машины «Вольво». В результате аварии три человека погибли и два человека пострадали.
Погибли и пострадали люди из машины ритуальной службы. Пострадавшие госпитализированы.
«Газель» и «Вольво» столкнулись на 1839 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (р-н Старой Ясачной). На место аварии оперативно прибыли экипажи дорожной полиции и МЧС.
После аварии на месте работали экипажи ДПС над ликвидацией последствий ДТП. Издание «КП-Иркутск» уточнило, что автомобиль «Газель» принадлежал ритуальной службе.
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