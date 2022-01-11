Подмосковье на праздниках посетили на 20% больше людей, чем в прошлом году

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11 января 2022, 23:05

pixabay.com

Порядка двух миллионов туристов побывали в Московской области на новогодних каникулах. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Почти два миллиона туристов посетили Московскую область в период новогодних каникул, что на 20% больше, чем в прошлом году», - информирует региональный комитет по туризму.

Первым по популярности стал Одинцовский округ - его посетили 414 тысяч человек. Следующим стал Серпухов - 314 тысяч человек. Ещё одно популярное место – Дмитровский округ - 258 тысяч. Кроме этого, стали популярны Сергиев Посад и Коломна: их посетили 130 и 127 тысяч человек соответственно.

За весь 2021 год Московскую область посетили 14 миллионов человек. Это, в свою очередь, говорит о возвращении туристического потока в Подмосковье к допандемийным показателям.

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