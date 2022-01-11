Аргументы Недели Общество 13+

Подмосковье на праздниках посетили на 20% больше людей, чем в прошлом году

, 23:05

Подмосковье на праздниках посетили на 20% больше людей, чем в прошлом году
pixabay.com

Порядка двух миллионов туристов побывали в Московской области на новогодних каникулах. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Почти два миллиона туристов посетили Московскую область в период новогодних каникул, что на 20% больше, чем в прошлом году», - информирует региональный комитет по туризму.

Первым по популярности стал Одинцовский округ - его посетили 414 тысяч человек. Следующим стал Серпухов - 314 тысяч человек. Ещё одно популярное место – Дмитровский округ - 258 тысяч. Кроме этого, стали популярны Сергиев Посад и Коломна: их посетили 130 и 127 тысяч человек соответственно.

За весь 2021 год Московскую область посетили 14 миллионов человек. Это, в свою очередь, говорит о возвращении туристического потока в Подмосковье к допандемийным показателям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЛК

В мире

Зеленский: власти Украины готовы договариваться о прекращении конфликта в Донбассе

Зеленский: власти Украины готовы договариваться о прекращении конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский во вторник провел встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, находящимися в Киеве.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

Общество