Эксперты рассказали, как ввести в строй сотрудников после новогодних праздников

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2022, 22:46

pixabay.com

После январских праздников не все сотрудники с удовольствием идут на работу. Был проведён опрос, который показал, что 63 процента россиян в первый месяц года работают хуже, чем в остальные. «Вечерняя Москва» беседует с экспертами: специалистами в области занятости, социологами и экономистами и узнаёт, как замотивировать сотрудников на трудовые будни и что может повысить производительность труда.

Доктор экономических наук, доцент, проректор Академии труда и социальных отношений Владимир Рожков убеждён, что упадок активности после праздников закономерен.

«Начиная с осени и до конца декабря жизнь в офисах и на удаленке буквально кипела: компании торопились выполнить годовые планы. Плюс в декабре практически никого не пускали в отпуск. Конечно, большинство от этой гонки устали. И за 11 выходных дней многие не восстановились. Особенно если учесть, что отдыхать где-то вне дома получилось не у всех: на Новый год все дорого. В общем, в январе многие сотрудники просто восстанавливаются после тяжелых предновогодних месяцев», — считает Владимир Дмитриевич.

А вот кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев посмотрел на ситуацию с другой стороны.

«После январских праздников деловая активность объективно снижается. Плохи дела у торговли, общепита, сферы обслуживания, туризма: люди потратили деньги во время новогодних каникул, клиентов мало. Плюс во многих офисах наблюдается такой «отпускной сезон»: часть работников «прихватили» неделю, а то и две после январских праздников, чтобы отдохнуть как следует. Вот и получается, что менеджер звонит партнерам, а они где-нибудь в Египте или Эмиратах. Ну и как дела делать, если просто не с кем?» — рассуждает эксперт. — «Практически все «продажники» в январе не выполняют планы, несмотря на то что они и без того занижены. Хотя, я не спорю, и лень играет роль».

Яков Сергиенко, управляющий партнер международной консалтинговой компании по России и СНГ, считает, что не только лень причина некачественной работы.

«Сейчас крупнейшие компании мира отмечают тревожную тенденцию — волну увольнений. При этом более трети из тех, кто уволился в последние полгода, ушли в никуда. Компании просто не понимают, почему люди уходят», — пояснил эксперт.

Так, одна из консалтинговых компаний провела исследование и выяснила, что одна из главных причин ухода — обида сотрудников. Они не ощущали, что их ценят. Людям сложно одновременно хандрить и выполнять рабочие обязанности! По большей степени это касается женщин, так как они больше подвержены эмоциональным колебаниям.

Владимир Рожков считает, что существуют эффективные способы мотивации сотрудников.

«Давайте признаем очевидное: большинство людей — тщеславны. Поэтому публичное поощрение для них — один из главных стимулов работать хорошо. Во многих западных компаниях уже много лет каждый месяц и каждый год определяют лучшего работника отделов, департаментов и других подразделений. Лучших объявляют публично, дают им какой-то знак, и люди буквально расцветают! Многие готовы за этот знак и звание реально пахать!»— рассказывает Владимир Дмитриевич.

Марина Буянова, профессор Финансового университета при правительстве РФ, выдвинула свою версию:

«Во времена СССР вручение грамот было в порядке вещей. Ведь у заводских или фабричных начальников не было на выплату премий лишних денег. И эта мотивация работала — в СССР были ударники труда. В некоторых МФЦ сейчас посетители после приема могут поставить оценку сотруднику, это тоже очень важно. Если сотрудник получит от клиента много хороших отзывов, это неизбежно повлечет за собой и одобрение начальства. Видя обратную связь, работник в гораздо большей степени будет задействован в хорошей работе».

Руководитель службы исследований портала по поиску работы Мария Игнатова уверяет, что замотивировать сотрудника могут тренинги для построения карьеры и сохранения своей востребованности на рынке труда.

« К сожалению, внедрение систем обучения работников идет крайне медленно. Согласно нашим данным, почти половина компаний (43 процента) сотрудников вообще не обучают. Причин много: от нехватки людей, которые могут организовать такую систему, до отсутствия бюджета или понимания, чему именно нужно обучать сотрудников», — пояснила эксперт.

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