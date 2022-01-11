В Латвии министр финансов «разыскивает» 86 миллионов евро, выделеные на борьбу с COVID-19

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11 января 2022, 20:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Любят «первые лица» Латвии жить на широкую ногу: намедни, министр финансов Янис Рейрс удивленно вопрошал: «Где 86 миллионов евро, которые в прошлом году правительство выделило Минздраву для создания дополнительных больничных коек для ковид-пациентов?» Увы, министр здравоохранения Даниэль Павлютс не любит отвечать коллегам на подобные вопросы!



Представитель министерства здравоохранения пояснил правительству, что вопрос об использовании 86 миллионов евро специально не поднимался в ходе сегодняшнего заседания, поскольку по этой теме готовится отдельное выступление.



«Эти деньги были очень необходимы системе здравоохранения, для увеличения вместимости больниц еще в прошлый период. Деньги определенно не потрачены зря», - заявил представитель министерства.



В настоящее время больницы перегружены относительно тяжелыми пациентами, причем не только с Covid-19, но и с другими заболеваниями. Для ухода за ними также используются кровати интенсивной терапии, созданные на деньги Covid-19.



Согласно презентации Минздрава, пациентов с Covid-19 в настоящее время можно лечить в 45 больницах. Всего в стране возможно открыть 3301 ковид-коек: в том числе 280 — новых, 2178 — перепрофилированных, 107 — новых ИТ-коек, 736 — улучшенных существующих коек.



Если честно, то такие «правители», как г-н Даниэль Павлютс мне напоминают падших ангелов. Именно! Например, демон Маммона, который соотносится с грехом жадности, или Левиафан – морское чудище с огромной пастью, которую называют «Адская плоть»…Падшие ангелы совершают зло, понимая, что время их власти над людьми ограничено. Их ждет Судный день! Все, и сатана будут гореть в Огненном озере. Вот и так нынешние правители Латвии знают, что их дни практически сочтены: латвийцы не пойдут голосовать ни за Люцифера, ни за Маммона, ни за Асмодея, ни за Левиафана! Главное – увидеть, как Архангел Михаил (в образе народа) раздавит исчадье и отправит навеки в полную тьму! И будет нам всем приобретение!

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