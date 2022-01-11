Латвия: похититель советской пушки признался в содеянном

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11 января 2022, 19:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В ночь на 24 февраля 2021 года в Екабпилсе был украден памятник с братской могилы павших в ВОВ советских воинов – пушка без лафета. Госполиция Латвии нашла похитителя… Он находится сейчас в статусе подозреваемого, хотя сознался в хулиганстве.

Следствие установило, что в ночь на 24 февраля 2021 года, после двух часов, на ул. Ригас, 205, был украден памятник с братской могилы павших во Второй мировой войне советских воинов — 76,2-мм пушка без лафета. Ее стащили с постамента, использовав фронтальный погрузчик Cheng Gong, увезли в Крутспилсский край и сбросили в Даугаву.

Было также констатировано, что во время кражи были повреждены тросами три дерева в екабпилсском парке, в результате чего местному самоуправлению нанесен ущерб на 287,54 евро.

Следователи установили предполагаемого виновного — мужчину 1971 г.р. Он сознался в содеянном. В ходе расследования было собрано достаточно доказательств, и дело передали в прокуратуру. Обвинение подозреваемому предъявлено по части третьей статьи 228-й Уголовного закона — об осквернении кладбищ, а также по части второй ст. 109-й — о самовольной порче деревьев.

Как ранее сообщалось, 24 февраля полиция получила информацию об исчезновении с постамента пушки над могилой трех офицеров Красной армии, погибших на полях Второй мировой. В связи с незаконным демонтажем пушки было заведено уголовное дело по статье о нанесении ущерба собственности.

Позднее обвинение было переквалифицировано на «перемещение памятника культуры, находящегося под охраной государства».

Согласно части первой ст. 229-й Уголовного закона, виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет, или краткосрочное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф. Но потом полиция прекратила уголовное дело по статье 229, так как статуса охраняемого государством памятника у екабпилсского мемориала нет.

Как стало известно ранее, городская дума хочет реализовать проект реконструкции Крустпилсского парка Екабпилса. При этом нужно учитывать наличие в нем мемориала. Представитель Екабпилсского Латышского общества Гундар Калве заявил, что прежде чем приступить к реконструкции, необходимо убрать памятник. Известно, что Калве активно возражал против сохранения монумента в Крустпилсском парке Екабпилса. После ночного похищения орудия с мемориала он заявил в публичном пространстве: «Этот памятник никто и никогда больше не увидит». По месту жительства Калве полиция ничего не обнаружила.

Исполнительный директор гордумы Екабпилса Гунтар Гогулис подтвердил, что вокруг памятника продолжаются дискуссии, но пояснил: снос памятника — не в компетенции местной власти. Вопрос о перезахоронении останков должен решаться между Россией и Латвией по дипломатическим каналам.

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