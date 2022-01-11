Бледанс подвергла критике старшую дочь Турецкого, решившую не рожать ребенка с особенностями

Актриса и певица Эвелина Бледанс, которая воспитывает "солнечного" ребенка, подвергла критике старшую дочь Михаила Турецкого, которая прервала беременность, узнав, что у ее будущего ребенка синдром Дауна.
Эвелина Бледанс задалась вопросом, за что подписчики жалеют Наталью Турецкую. По мнению артистки, молодая женщина пытается убедить свою аудиторию в том, что "дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться".
Как сообщает teleprogramma.pro, Бледанс опубликовала в аккаунте Турецкой множество возмущенных комментариев в надежде на то, что хотя бы кто-то из подписчиков перестанет воспринимать ее действия как "подвиг".
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