Бледанс подвергла критике старшую дочь Турецкого, решившую не рожать ребенка с особенностями

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11 января 2022, 18:00 Источник: teleprogramma.pro

Эвелина Бледанс, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса и певица Эвелина Бледанс, которая воспитывает "солнечного" ребенка, подвергла критике старшую дочь Михаила Турецкого, которая прервала беременность, узнав, что у ее будущего ребенка синдром Дауна.

Эвелина Бледанс задалась вопросом, за что подписчики жалеют Наталью Турецкую. По мнению артистки, молодая женщина пытается убедить свою аудиторию в том, что "дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться".

Как сообщает teleprogramma.pro, Бледанс опубликовала в аккаунте Турецкой множество возмущенных комментариев в надежде на то, что хотя бы кто-то из подписчиков перестанет воспринимать ее действия как "подвиг".

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