«Самое главное в карьере – знание вкусов и пристрастий тех, с кем приходится работать»: Андрею Малахову исполнилось 50 лет

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11 января 2022, 16:11 Наталья Полянская

Свой юбилей сегодня отмечает российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах и преподаватель курсов журналистики в РГГУ Андрей Малахов. Ему исполнилось 50 лет.

Андрей родился 11 января 1972 года в городе Апатиты. Юноша окончил школу с серебряной медалью, получил музыкальное образование по классу скрипки. После чего с красным дипломом факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1995 году. А также он обучался на одном курсе со многими известными журналистами: Эрнестом Мацкявичюсом, Владимиром Чернышёвым, Сергеем Гапоновым, Андреем Черкасовым, Александром Хабаровым и другими.

В течение полутора лет стажировался в Мичиганском университете в США. Ещё во время учёбы Малахов проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был автором и ведущим программы «Стиль» на радио «Maximum». Окончил юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета.

А с 1992 года делал сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым», озвучивал и писал авторские тексты для рубрики «Погода на планете». С 1995 года — редактор международной информационной программы «Телеутро», автор и ведущий рубрики «Стиль». С 1996 по 2001 год — специальный корреспондент и ведущий программы «Доброе утро».

16 августа 2017 года «РИА Новости» сообщили, что Андрей Малахов переходит в ВГТРК на телеканал «Россия-1» и будет там вести ток-шоу «Прямой эфир» вместо Бориса Корчевникова, у которого заканчивается контракт из-за его перехода на православный телеканал «Спас». Кроме того, по словам источника «РИА Новостей», Малахов будет не только ведущим, но и сопродюсером ряда проектов. 21 августа в интервью различным СМИ Малахов подтвердил переход на ВГТРК, заявив о том, что будет не только ведущим программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», но и её продюсером.

С 22 ноября 2007 по декабрь 2019 года — главный редактор глянцевого журнала «StarHit». Также журналист преподавал в РГГУ основы журналистики. Преподаватель Первой Медиа Академии МИРБИС.

В сентябре 2017 года основал телекомпанию «ТВ Хит», которая занимается производством телепроектов. Занял должность генерального продюсера телекомпании, а возглавила телекомпанию Александра Новикова. Среди проектов, выпущенных телекомпанией, — развлекательное шоу «Смотреть до конца» на канале «Россия-1», премьера которого состоялась в январе 2021 года.

С 2011 года женат на Наталье Викторовне Шкулёвой, издателе российской версии журнала Elle, дочери журналиста и издателя газет и журналов Виктора Михайловича Шкулёва. Их свадьба прошла в Версальском дворце в Париже. Также у пары есть сын.

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