Жительница Ростова-на-Дону и ее шестимесячный ребенок заразились штаммом коронавируса «омикрон»

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11 января 2022, 16:17 Источник: РИА "Новости"

тесты на COVID-19, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил во вторник, что у женщины и ее шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону выявили штамм коронавируса нового типа "омикрон".

Согласно последней информации, гражданка и ребенок в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, вследствие чего геновариант "омикрона" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими рисками.

Уточняется, что в настоящий момент на территории Ростовской области преобладает "индийский" штамм COVID-19.

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