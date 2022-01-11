Жительница Ростова-на-Дону и ее шестимесячный ребенок заразились штаммом коронавируса «омикрон»

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил во вторник, что у женщины и ее шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону выявили штамм коронавируса нового типа "омикрон".
Согласно последней информации, гражданка и ребенок в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, вследствие чего геновариант "омикрона" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими рисками.
Уточняется, что в настоящий момент на территории Ростовской области преобладает "индийский" штамм COVID-19.
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