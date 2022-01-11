Русские удивляют мир - на грани возможного

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11 января 2022, 16:06 Анна Елизарова,

Фото: Валентина Закорецкая - женщина-парашютистка

В безумство некоторых людей сложно поверить — но это все правда. «Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся», — именно так отзываются о нас иностранцы, которые знают, что умеют наши соотечественники.



Сможете ли вы, как герой Жюль Верна, пролететь вокруг света за 80 дней? Легко, ответит Федор Конюхов и сделает это на 69 суток быстрее. Свое первое путешествие он совершил будучи 15-летним подростком, к тому же, в тайне от родителей. Сейчас Федор добился невообразимых высот — взошел на «7 вершин мира», это самые большие высоты на каждом континенте, совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику.



Конюхов — первый путешественник в мире, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты) и Мыс Горн (полюс яхтсменов). В 2014 году исследователь прошел курс обучения пилота теплового аэростата, открыв для себя тем самым новое пространство для исследований и рекордов – небо. Главной целью обучения стала подготовка к кругосветному полету. И уже к середине 2016 г. Федор Конюхов установил новый рекорд, облетев планету на воздушном шаре за 11 дней (преодолев свыше 35 000 км).

Он занесен в энциклопедию «Хроника человечества», о нем написаны тысячи статей в газетах и журналах всего мира.

А как русалки плавать умеете? А красноярские пловцы Наталья Усачева и Николай Петшак умеют! Они преодолели вплавь 134 километра Тихого и Северного Ледовитого океанов от Чукотки до Арктики. Тем самым они установили мировой рекорд по дальности заплыва в ледяной воде и получили право пронести факел с Олимпийским огнем 2014 года. И все это при сложных погодных условиях: участникам заплыва мешали то 4-балльный шторм, то сильный туман, то встречные течения.

Стоит рассказать и о таланте самарского метателя ножей Сергея Кириллова. Его коронная фраза, которую он произносит после удачного попадания — «красота». И правда, красота, ведь он может вонзить в деревянные мишени что угодно, от пилочки для ногтей до зубочистки или швабры. Магия, не иначе.

В его арсенале ложки, кастрюли, санки, ключи, пластиковые карты, лампочки, кастрюли, граненые стаканы, табуреты, чайники, строительные инструменты и совершенно тупые предметы, например, микрофон, самовар. Своими самыми главным рекордами в метании на точность Сергей считает попадание трех вилок подряд одной в другую, а на дальность — попадание в цель ножа с дистанции 40 метров и гвоздя — с 45 метров.

А 11 500 прыжков с парашютом у одного человека — это возможно? Валентина Закорецкая доказала — да, возможно. Она начала заниматься парашютным спортом уже с 16 лет. И так увлеклась, что попала в Книгу рекордов Гиннеса трижды как женщина-парашютистка с наибольшим количеством прыжков с парашютом в мире. Валентина является 50-кратной рекордсменкой мира и 2-кратной абсолютной чемпионкой мира. Из мужчин ее смогли обогнать лишь двое.



Оказывается, в воздухе можно не только летать, но и выполнять трюки на пилоне. Александр Чубаров стал мировым рекордсменом в номинации «парная акробатика на шесте на самой большой высоте» в паре с Ириной Ильиной. Полет на воздушном шаре, высота 2 609 м, 3 парные фигуры на пилоне, подвешенном к воздушному шару. И это не все достижения спортсмена — он является рекордсменом и в прыжке с парашютом в одних шортах с высоты 4000 метров, при температуре -22°С.

На грани физических возможностей — это сдвинуть с места самолет. В одиночку, имея только трос, Эльбрус Нигматуллин сдвинул с места и за 44,58 секунды протянул на 25 метров самолет Boing-737-500, вес которого около 36 тонн. Ранее Эльбрус Нигматуллин тягал двухэтажный коттедж, пианино весом в 300 килограммов, сцепку из двух автобусов, поезд, речной сухогруз, весом 760 тонн. Также, из удивительного — вручную он сделал полный оборот колеса обозрения диаметром 32 метра, весом 36 тонн за 8 минут! Так в мире никто кроме него не смог.

Когда у таких людей спрашивают, как они совершают подобное, как им хватает смелости и сил, ответ всегда один — «мне нравится, это мое хобби, поэтому я делаю все, что могу». Наши соотечественники, из года в год ставят новые и самые безумные рекорды. Мы умеем доказывать, что даже на пределе возможностей, даже когда не возможно представить новые пути достижения вершин — можно всё.

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