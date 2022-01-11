«На сцену нужно выйти выплеснуться и уйти, а по-другому не имеет смысла»: Константину Хабенскому исполнилось 50 лет

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11 января 2022, 15:55 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель, а также народный артист Российской Федерации Константин Хабенский. Ему исполняется 50 лет.

Константин родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Его отец был инженером-гидрологом, а мать работала учителем математики в школе. В 1981 году вместе с семьёй переехал в Нижневартовск, где прожил четыре года. В 1985 году семья вернулась в Ленинград. Окончив восемь классов средней школы города Йошкар-Олы, где жила его бабушка, Костя поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики, но после третьего курса забрал документы, осознав, что техническая специальность не для него. Он работал полотёром, дворником, уличным музыкантом, монтировщиком и ведущим актёром в театре-студии «Суббота». В 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За годы учёбы сыграл ряд крупных ролей: Ломова в водевиле «Предложение» А. П. Чехова, несколько ролей в постановке «Время Высоцкого», канатоходца Матто в «Дороге», Чебутыкина в «Трёх сестрах. Выпускная работа — Эстрагон в постановке Ю. Бутусова «В ожидании Годо».

В 1996 году перешёл в московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Здесь молодой актёр был занят, в основном, на вторых ролях. Среди его работ — спектакли «Трёхгрошовая опера» и «Сирано де Бержерак». В 1998 году снялся сразу в трёх картинах: в российско-венгерской детективно-фантасмагорической мелодраме Томаша Тота «Наташа», социальной драме А. Ю. Германа «Хрусталёв, машину!» и мелодраме Дмитрия Месхиева «Женская собственность». За работу в картине Дмитрия Месхиева Хабенскому была присуждена премия в номинации «Лучшая мужская роль» на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино».

В 2003 году Хабенский был принят в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где служит по настоящее время.

На пресс-конференции на «Кино Экспо»-2017 Константин Хабенский представил свой режиссёрский дебют — фильм «Собибор», в котором сыграл главную роль Александра Печерского. Работа над фильмом велась при активной поддержке Министерства культуры РФ и лично министра культуры РФ Владимира Мединского, который и подал идею создания фильма. Производством фильма занималась компания «Синема Продакшн» в лице продюсеров Эльмиры Айнуловой и Марии Журомской и «Фетисов Иллюзион» при поддержке Фонда Александра Печерского. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие».

С 12 января 2000 года Константин Хабенский состоял в браке с журналисткой одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасией Смирновой. 1 декабря 2008 года, после годичного лечения в Лос-Анджелесе Смирнова умерла в 33 года от опухоли головного мозга, когда сыну был 1 год. Во второй раз Хабенский женился летом 2013 года на актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ольге Литвиновой. 3 июня 2016 года у супругов родился первый совместный ребёнок — дочь, Александра Константиновна Хабенская. 1 февраля 2019 года родилась вторая дочь.

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