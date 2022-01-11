Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей

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11 января 2022, 15:26

Пресс-служба прокуратуры Пермского края

История развития прокуратуры России как государственного органа, осуществляющего надзор за исполнением законов, имеет трёхвековую давность. 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I была учреждена Российская прокуратура.

Представляя первого Генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского Сенату, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

Перед ведомством ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

В задачи российской прокуратуры входил контроль за деятельностью государственных органов власти и надзор за исполнением царских указов.

В конце XVIII века полномочия прокуратуры были расширены, генерал-прокурор получил контролирующие функции над органами юстиции и финансов.

В связи с реформой системы государственного управления в 1802 году прокуратура вошла в состав созданного Министерства юстиции, а глава министерства по должности занял пост генерал-прокурора.

В 1862-1864 гг. в России была проведена масштабная судебная реформа, в результате которой под функции прокурорского надзора подпали действия органов следствия. Сотрудники ведомства стали принимать участие в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел. В таком виде прокуратура просуществовала более 50 лет.

24 ноября 1917 года все органы суда, следствия и прокурорского надзора царской России были упразднены первым нормативным актом о суде, известным как Декрет номер 1 Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР.

Советские органы прокуратуры были созданы в мае 1922 года.

24 мая Президиум Верховного Совета СССР утвердил положение о прокурорском надзоре. В соответствии с ним, были учреждены должности Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров республик, областей и др., а также военных и транспортных прокуроров. Спустя несколько дней, 28 мая, Постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета была образована Государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции РСФСР.

23 ноября 1923 года была образована Прокуратура Верховного Суда (ВС) Союза ССР. Глава ведомства получил право законодательной инициативы и совещательного голоса на заседаниях высших органов власти, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий ВС. Прокуратура Верховного Суда просуществовала до 1933 года.

20 июня 1933 года Постановлением ЦИК и СНК СССР было принято решение об учреждении Прокуратуры Советского Союза. Положение о ведомстве, утвержденное 17 декабря 1933 года, определило его правовой статус как самостоятельного государственного органа.

19 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял закон «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР».

К основным направлениям деятельности прокуратуры был отнесен надзор за исполнением законов госорганами, учреждениями и гражданами СССР, борьба с преступностью, в том числе с расхищением социалистической собственности, привлечение к уголовной ответственности и расследование преступлений, поддержка обвинения в суде и др.

После распада СССР 17 января 1992 года был издан Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». В 1993 году Конституция РФ закрепила принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.

Правовой статус современной прокуратуры закреплен в Конституции страны и Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». Прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

Генеральный прокурор России возглавляет всю систему органов прокуратуры. В неё входят Генеральная прокуратура РФ, 85 прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 8 транспортных, 3 природоохранные, 1 специализированная прокуратура, более 2,7 тысячи прокуратур городского и районного уровня, а также Главная военная прокуратура, военные прокуратуры округов, флотов и гарнизонов.

Сегодня в прокуратуре Пермского края служат 734 прокурорских работника, 162 государственных гражданских служащих и 70 технических специалистов.

В состав органов прокуратуры региона входят 58 городских, районных и специализированных прокуратур, центральный аппарат в составе 14 управлений и отделов, 9 старших помощников и помощников прокурора края, которые выполняют поставленные перед системой задачи.

Все они – профессионалы своего дела, достойно справляющиеся с возложенными обязанностями.

В разное время прокуратуру края возглавляли такие профессионалы своего дела, как Семёнов Владимир Семёнович, Кондалов Александр Николаевич, Белых Александр Юрьевич, Антипов Вадим Иванович, Юмшанов Андрей Александрович. С февраля 2021 года региональное надзорное ведомство возглавляет государственный советник юстиции 2 класса Павел Валерьевич Бухтояров.

Прокуратура Пермского края по праву гордится своими достижениями и высокопрофессиональными сотрудниками, которые с честью несут свою нелегкую службу в рядах прокуратуры Российской Федерации.

Отметим, что первым Генеральным прокурором Российской Федерации стал наш земляк – Валентин Георгиевич Степанков. Валентин Георгиевич начал свой трудовой путь в органах прокуратуры в 1975 году с должности стажёра, а затем и следователя районной прокуратуры Пермской области. Трудился прокурором отдела общего надзора прокуратуры области, прокурором г. Губахи, г. Перми, заместителем начальника Главного следственного управления Прокуратуры Союза ССР, помощником Генерального прокурора СССР, прокурором Хабаровского края, первым заместителем прокурора РСФСР.

28 февраля 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР Степанков В.Г. был назначен Генеральным прокурором РСФСР, а 22 сентября 1993 года Указом президента Российской Федерации - Генеральным прокурором РФ.

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