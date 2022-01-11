Безопасность на дорогах обеспечат за счет ремонтов и постов видеофиксации

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11 января 2022, 14:33 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

На это выделяются средства из областного бюджета.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел двустороннюю встречу с начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым. Темой разговора стала совместная работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на Южном Урале, в частности, сокращения количества ДТП. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил Алексей Текслер, за последний год в регионе идет снижение количества ДТП (на 9,7%), количество погибших (на 2%) и раненых (на 9%). Однако вызывает обеспокоенность рост погибших и количество аварий на федеральных трассах.

Проблема обеспечения безопасности движения решается за счет установки постов и камер видеофиксации, а также ремонта и строительства дорог. На эти цели направляются средства из регионального бюджета.

«Если говорить в километрах, то за последние два с половиной года мы увеличили строительство дорог практически в три раза, выделяем дополнительные средства, улучшаем качество дорог. Уверен, совместными усилиями мы достигнем снижения количества ДТП и смертности на дорогах», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

«Хотелось бы поддержки в части выстраивания схем технического контроля, строительства безопасных дорог для населения. Со своей стороны сотрудники внутренних дел будут достойно и профессионально выполнять свои задачи. Совместными усилиями мы сможем снизить аварийность на дорогах», — отметил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

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