ВШЭ: в России снизился проходной балл ЕГЭ при поступлении в вузы

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11 января 2022, 11:35

фото: pixabay.com

В России впервые за десять лет в 2021 году снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы. В ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, указано: в прошлом году проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы на бюджет снизился на 0,5 и составил 70,3.

В исследование вошли данные 838 университетов и институтов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных. По данным составителей доклада, показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные отличники.

Как уточнили эксперты, снижение проходного балла произошло за счет увеличения государством количества бюджетных мест в региональных вузах. По данным специалистов, в государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на 9% по сравнению с 2020 годом.

Авторы исследования заметили, что "ни о какой тревожной тенденции речь не идет, просто на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов".

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