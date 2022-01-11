В Алма-Ате во время беспорядков умер судья Мурат Абраев

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11 января 2022, 10:05 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Казахстане во время массовых беспорядков о в Алма-Ате умер судья специализированного межрайонного административного суда Мурат Абраев. Об уходе из жизни судьи сообщила во вторник, 11 января, пресс-служба Алма-Атинского городского суда.

Причину и обстоятельства смерти Мурата Абраева в пресс-службе не назвали. Руководство Алма-Атинского горсуда выразило соболезнования семье и близким Абраева.

В понедельник, 10 января, в МВД Казахстана рассказали, что у замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты случился инфаркт, и он умер на рабочем месте.

В тот же день Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что полковник спецслужбы был найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане, и начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов ушел из жизни по своей воле.

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