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11 января 2022, 09:13

Ирина Волынец, фото: vk.com/ivolinets

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести пожизненное заключение для впервые осуждённых за педофилию. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к авторам законопроекта о пожизненном заключении за педофилию Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну и предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок,- сообщает RT.

Детский омбудсмен выразила депутатам благодарность за внесённый законопроект, но заявила, что считает «недопустимым ждать рецидивов и новых жертв».

«... Считаю недопустимым ждать рецидивов и новых жертв, чтобы изолировать педофилов от наших детей вместо того, чтобы осуществить это сразу после осуждения за первое преступление, ведь цена этого ожидания — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей», — говорится в обращении Волынец.

Она уточнила, что поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера»).

Волынец напомнила про трагедию с пятилетним ребёнком в Костроме. Как установило следствие, 4 января девочка вышла на прогулку и пропала. Двое подозреваемых схватили ребенка и утащили в общежитие.

Тело малышки было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Прокуратора Костромской области сообщила, что один из преступников ранее отбывал наказание в колонии за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

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