В США хирурги провели успешную операцию по пересадке человеку сердца донора-свиньи

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11 января 2022, 07:59 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В США хирурги провели первую операцию по пересадки человеку сердца генетически модифицированной свиньи. Операция проводилась в городе Балтиморе. Хирурги медицинского центра Университета Мэриленда рассказали, что операция по пересадке сердца 57-летнему Дэвиду Беннетту шла восемь часов, пишет The New York Times.

По словам врачей, после пересадки сердца пациент чувствует себя хорошо. Мужчина подключен к аппарату искусственного кровообращения, но пересаженное сердце выполняет большую часть работы. Первые 48 часов после операции прошли без происшествий. "Сердце создает пульс, создает давление — это его сердце. Оно работает и выглядит нормально", — сообщил руководитель программы центра по пересадке сердец Бартли Гриффит, который проводил операцию.

Пациент согласился на экспериментальное хирургическое вмешательство, потому что без операции не выжил бы, а претендовать на сердце донора-человека не мог из-за серьезности своего заболевания.

По признанию пациента, у него было два варианта - умереть или попробовать эту пересадку.

Сердце для трансплантации предоставила американская компания, специализирующаяся на разработках в области регенеративной медицины.

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