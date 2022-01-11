Фанатам Гарри Поттера предлагают съездить в Еманжелинск

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 января 2022, 07:27 Анна Семенова

Фото: официальная страница проекта в Инстаграм

Именно туда отправится «Хогвартс-Экспресс».

Наверняка у каждого есть хоть один знакомый, кто фанатеет от Гарри Поттера и готов скупать все, что связано с этим сказочным волшебником. Скоро такие люди смогут собраться вместе в настоящем «Хогвартс-Экспрессе». Волшебный поезд проведет в пути 1,5 часа, за это время он доедет из Челябинска до Еманжелинска и обратно.

Иммерсивное путешествие стоит 2500 рублей, для взрослых и детей цена единая. За эту сумму предлагается программа, где каждому пассажиру обещают уделить внимание. Согласно странице проекта в социальных сетях, для гостей подготовили научные эксперименты и фокусы, магические зелья и предсказания, а также зачисление на факультет. После поездки всем сулят в подарок волшебную палочку и письмо о зачислении в школу чародейства.

Проект создали на Сахалине в феврале прошлого года и «обкатали» уже в 15 городах России. Теперь оценить его могут и челябинцы. Поезд отправится в путь 15 и 16 января в 11:57.

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