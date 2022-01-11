Непривитых работников челябинского транспорта отстраняют от работы

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11 января 2022, 06:34 Анна Семенова

Работники ГЭТ без прививок с сегодняшнего дня сидят без работы. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

При этом не будет учитываться, контактирует ли человек с пассажирами или нет.

С сегодняшнего дня, 11 января, работников горэлектротранспорта без прививок от ковида будут отстранять от работы, независимо от того, есть у них контакт с пассажирами или нет.

На то, чтобы принять решение и вакцинироваться в спокойном режиме водителям и кондукторам давалось два месяца.

По официальным данным ЧелябГЭТ наотрез отказались получать QR-коды около 25 человек. В социальных сетях работники транспорта называют цифру в 50 человек. Причем, дискуссия вокруг данного вопроса вновь разгорелась нешуточная. Пассажиры пишут о том, что глупо противиться вакцинации, ведь в общественном транспорте риск заразиться огромен. Сами транспортники уверены, что руководство пойдет у них на поводу и отменит решение об отстранении. Есть и те, кто призывает коллег массово отказать от прививки, чтобы «доказать» свою нужность, ведь с электротранспортом в городе и так все не слишком радужно. Правда, поддерживают таких "революционеров" единицы.

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