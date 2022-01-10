«Большая четверка» российских сотовых операторов обеспечит бесплатную связь россиянам, оказавшимся в Казахстане во время ЧП

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10 января 2022, 21:56 Источник: "Интерфакс"

Алматы, январь 2022 г., t.me/ kazfreee/globallook.com

На время действия чрезвычайного положения в Казахстане — с 5 по 19 января - «большая четверка» российских операторов сотовой связи обеспечит бесплатные звонки и смс-сообщения для россиян, находящихся в Казахстане. При этом за уже оплаченные в эти дни разговоры всем клиентам будет сделан перерасчет, сообщает Минцифры.

Речь идет об операторах МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2.

«Минцифры России совместно с операторами "Большой четверки" договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года»,- сообщило министерство.

При этом предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не превысит 120 минут в сутки на каждого абонента.

В сообщении также говорится, что все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, могу обратиться к своему оператору за перерасчетом. «Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем»,- подчеркнули в Минцифры.

По информации сотовых операторов, сейчас в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, которые пользуются мобильной связью.

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