Как избавиться от лишних килограммов после праздников рассказала диетолог Елена Соломатина

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10 января 2022, 18:58

Фото: pixabay.com

После новогодних праздников неприятно удивить могут цифры на весах. Что же делать? Бежать в спортзал и садиться на диету? Советом поможет врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио-1».

Эксперт уверяет, что не стоит впадать в панику и тут же начинать худеть любыми способами, если уж вы заметили прибавку парочки килограмм. Это только создаст дополнительный стресс. А начать стоит с выведения лишней жидкости.

«В среднем прибавка в весе бывает не такой уж большой – килограмма два-три. И, как правило, происходит накопление жидкости, а не жиров. Жидкость можно убрать. Как ни странно, нужно пить, не допускать обезвоживания. Но пить надо не соки и не бесконечный чай на работе, а просто воду. Можно добавить лимон. Пить надо часто, дробными порциями», – рекомендует диетолог.

Также Соломатина советует добавить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой. Например, тыкву и томатный сок. Еще просто необходимо запастись овощами и сопровождать ими каждый прием пищи.

С приемами пищи, кстати, тоже все не просто. Эксперт уверяет, что в идеале их должно быть не меньше пяти.

«Завтрак должен быть полноценный, чтобы мы не оставались голодными. Пусть это будет что-то белковое – например, омлет. Далее – перекус, например, горсточка ягод или фрукт. На обед – любой овощной суп, курица или рыба с овощами. На полдник – йогурт или кусочек нежирного сыра. Что касается ужина, не обязательно не есть после 18 часов. Ужинать нужно часа за три до сна, причём достаточно легко. Если очень хочется есть, можно приготовить на ночь два яичных белка или нежирный творог», – поделилась Елена Соломатина.

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