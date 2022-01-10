Новинка для самопознания от психотерапевта Андрея Курпатова под названием «Шаг к себе»

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10 января 2022, 19:11

Психотерапевт Андрей Курпатов создал новую методику для самопознания и решения жизненных проблем. Новинка представляет собой две колоды карт по 30 штук под названием «Шаг к себе».

Курпатов утверждает, что они помогут в решении проблемных вопросов без участия психолога и других экспертов. С их помощью человек сможет провести ревизию своей жизни, научится принимать себя и свои эмоции, справляться со стрессом, посмотреть на себя и свою жизнь под другим углом и решить волнующие вопросы во всех сферах своей жизни.

С помощью колод можно разобраться в 10 темах, касающихся вашей жизни. Их можно назвать путеводителем к самому себе. Системное использование методики позволит познать свое место в этом мире.

Также Комсомольская правда напомнила о работе Курпатова «Тренажер системного мышления». Его можно приобрести на торговой площадке Ozon. Он помогает расставить жизненные приоритеты и увидеть сложившуюся ситуацию с другой стороны.

Андрей Курпатов – это известный психолог, автор и телеведущий. Он работает научным руководителем в лаборатории, изучающей нервную систему человека. Имеет немалый стаж работы психотерапевтом. За последние 20 лет написал более 100 научных работ и выпустил около 30 научно-популярных книг по психологии.

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