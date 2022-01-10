ГУ МВД РФ по Челябинской области возглавил Михаил Скоков

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10 января 2022, 14:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Сегодня его представили личному составу и губернатору.

Сегодня состоялась церемония официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаила Скокова.

Во время видеоконференцсвязи министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил Михаила Скокова руководителям территориальных органов МВД РФ. В мероприятии также принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Добавим, что с 2016 по 2021 год Михаил Скоков возглавлял МВД Республики Северная Осетия — Алания.

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