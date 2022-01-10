Мэр города Саки решил раздать на улице «лишние» детские новогодние подарки

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2022, 13:07 Источник: Аргументы Недели - Крым

Мэр города сегодня сообщил, что если кому из детей не достался подарок, то он может его найти в детском сквере.



Оставшиеся после новогодних празднеств подарки уложили в коробки с надписью «Для людей со вкусом к жизни» и оставили на улице.



Глава Сак Александр ОВДИЕНКО сообщил горожанам: «Если какому-то ребенку не досталось подарка, передайте – он ждет его под елочкой в детском сквере».



Судя по тому, что деньги в коробку не положили – денег после праздников не осталось.

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