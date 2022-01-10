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Самозанятые могут остаться без пенсии

, 11:21

Самозанятые могут остаться без пенсии

Участники негосударственного пенсионного рынка предоставят план пенсионного обеспечения самозанятых граждан.  Их количество исчисляется уже миллионами. При достижении пенсионного возраста они чаще всего могут рассчитывать только на социальную пенсию.

Чтобы получать достойное обеспечение по старости в будущем самозанятым предлагают делать отчисления в Пенсионный фонд страны уже сейчас. На текущий момент самозанятые не имеют привлекательного продукта для формирования пенсии ни со стороны государства, ни со стороны частных организаций. Вовлечь самозанятого с систему формирования пенсии станет намного проще, если он возымеет юридический статус. Представители негосударственных пенсионных фондов направят свои предложения в парламент.

По данным налоговой службы, в России 4 млн самозанятых. В Министерстве труда полагают, что их количество будет увеличиваться и далее. Через два года оно может достичь 6 миллионов человек, а ещё через 5 лет - 10 миллионов. К этому времени чиновникам подготовят правовую базу для вовлечения данной категории работников в систему формирования пенсий.

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