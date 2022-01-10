В России не занимаются адаптацией гастарбайтеров

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2022, 10:32

На заработки в российские города из Средней Азии едет малообразованная молодёжь. Она не знает ни русского языка, ни культуры. В средней перспективе для России такие кадры не представляют серьёзного интереса. Возможно, по этой причине власти и не занимаются вопросами их интеграции. Эксперты полагают, что затраты на адаптацию иностранцев бессмысленны для бюджета страны.



Россия остаётся лидером среди государств, куда направляются крупные потоки трудовых мигрантов. Но к нам, в отличие от США и Канады, едет неграмотная молодёжь из бывших советских республик. Ранее президент РФ распорядился, чтобы гастарбайтеры знали язык и нормативно-правовую базу России ещё до въезда в страну.



Некоторые регионы раздают мигрантам методички, однако они не меняют поведения приезжих. Заработавший единый портал для иностранцев также не решил главные вопросы мигрантов. Хотя, как показывает практика, мигранты, знающие русский язык, имеют шансы больше заработать. В среднем гастарбайтеры получают в России по 49 тысяч рублей в месяц. Из-за незнания языка, культуры и законов, многие иностранцы попадают в сложные ситуации, становятся преступниками, погибают на стройках. Россия за многие годы так и не выработала систему эффективного использования мигрантской рабочей силы.

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