Челябинский зоопарк больше не принимает елки

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10 января 2022, 09:56 Анна Семенова

200 нераспроданных хвойных привезли животным активисты. Фото: Группа челябинского зоопарка Вконтакте

Но сдать свое новогоднее дерево можно в другом месте.

Перед новым годом в зоопарке Челябинска объявили сбор ненужных елок. Вечнозеленые деревья пригождаются животным в вольерах. Однако, всем, кто сейчас собирается отвезти туда свою новогоднюю красавицу, уже откажут. Дело в том, что после праздников на елочке могут остаться небольшие кусочки украшений или мишуры, которые очень опасны для зверей. Достаточное количество нераспроданных деревьев отдали перед каникулами бизнесмены.

Но это не значит, что елку нужно просто выставить на контейнерной площадке. В решении этого вопроса помогут волонтеры экопроекта «Разделяйка». По воскресеньям в Экоцентре (ул. Братьев Кашириных, 55) здесь будут принимать хвойные деревья и веточки. С них также необходимо снять все украшения. Полученные елочки переработают в мульчу, которая пригодится в садоводстве.

К слову, выносить елку на контейнерную площадку также не возбраняется. Коммунальщики пообещали вывезти все хвойные за пару дней.

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