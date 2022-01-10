Массовые протесты в Казахстане и уровень жизни в России. Резонансные новости недели

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10 января 2022, 11:30 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



А что там в Казахстане?



Число умерших в России за год - с декабря 2020-го по ноябрь 2021-го - превысило 2,4 млн человек. Это худший показатель после 1945 года. Убыль населения за 12 месяцев приблизилась к отметке в 1 млн россиян.



По предварительным данным Росстата, годовая инфляция в России составила 8,39 %. Только по официальной информации, уровень роста цен на товары и услуги стал максимальным с 2015 года.



В то время, когда размах внутренних проблем нашей страны получил свое впечатляющее статистическое воплощение, в Казахстане подорожал газ… И Россия откликнулась на просьбу президента азиатской Республики помочь погасить нешуточные волнения местных граждан. Хотя поначалу помогать действующему лидеру Казахстана Токаеву мы вроде и не собирались.



«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и уже на следующий день российские военные в составе ОДКБ высадились в Казахстане.



С начала нового года протесты в стране набирали силу, и стали появляться данные о погромах и бесчинствах на улицах казахстанских городов, а также о десятках погибших и пострадавших. Казахстанские СМИ сообщили о том, что протестующие отрезали головы двум полицейским. Достоверность этой информации остается под вопросом, поскольку никаких доказательств по факту якобы совершенных зверств предоставлено так и не было – хотя бы в виде «замыленных» фотографий. Тем временем СМИ в России заявили, что на улицах и площадях Казахстана могут действовать боевики из Афганистана. И виновными в происходящем в стране были названы именно они. Причем согласно сообщениям некоторых журналистов, эти бородатые угрюмые дяди почему-то появились в стране без автоматов: они грабили оружейные магазины и отнимали у казахских полицейских дубинки и щиты.



«Бандиты и террористы были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском. На Алматы было совершено по меньшей мере шесть волн террористических атак, а общее число атакующих — 20 тыс. Они били и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, занимались мародерством в частных домах и магазинах, убили несколько граждан, насиловали молодых женщин. Мое мнение такое: никаких разговоров с террористами, мы должны их убивать», - написал господин Токаев в Twitter 7 января. Интересно, что днем позже эту часть своего сообщения он почему-то удалил.



Тем временем вооруженные силы ОДКБ обосновались на территории Казахстана. Приказ на ввод войск в соседнюю республику, по версии Кремля, отдал председатель ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Интересно, что к власти в своей стране он пришел именно благодаря массовым протестам. А о возможностях российских миротворцев председатель ОДКБ узнал не понаслышке после того, как проиграл собственную войну Азербайджану.



Токаев сместил с поста главы Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева, при этом сам уходить в отставку не стал. Отметим, что должность главы Совбеза была для Назарбаева основной с 2019 года.



На события в Центральной Азии живо отреагировали российские политики и эксперты.



«Происходящее в Казахстане пока представляется хорошо задуманной окружением Токаева спецоперацией по зачистке «назарбаевских» и выкидывания того из реальной власти при помощи стимуляции народных протестов…», - заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.



Единоросс Султан Хамзаев, известный своим предложением штрафовать футболистов сборной России за плохую игру, призвал провести в Казахстане референдум:



«Центральная Азия - это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией. Замечу, что сам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!»



Интересно, что российский депутат поддержал проведение референдума без учёта мнения граждан своей страны.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении после ночного рождественского богослужения заявил, что Казахстан располагается «на территории исторической Руси».



Российские авиакатастрофы стали страшнее африканских



Россия по числу погибших в авиакатастрофах почти в 2 раза опередила африканские страны. В минувшем году в России произошло порядка 50 авиационных аварий и катастроф, в которых погибли 113 человек. Об этом на прошлой неделе сообщило Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полётов».



По мнению экспертов, для исправления ситуации необходимо «принимать законы, которые оградят гражданскую авиацию от случайных людей, чьи действия или бездействие просто опасны для общества», навести порядок в профессиональном отборе и подготовке, поставить вне закона любую деятельность, результатом которой становятся риски и угрозы для безопасности полетов.



Известно, что в своем исследовании аналитики учли происшествия, произошедшие со всеми видами авиации: гражданской, военной и экспериментальной. В материале, опубликованном на сайте агентства, сообщается, что «абсолютно все происшествия с человеческими жертвами в прошлом году в Европейском и Североатлантическом регионе ИКАО произошли именно у нас в стране, и нигде более».



Рейтинг качества жизни в российских городах



Специалисты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и составили рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни. По итогам исследования, ничего неожиданного не произошло. В тройке лучших оказались Москва, Санкт-Петербург и Грозный.



Среди городов, попавших в ТОП-10 - Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород.



Худшими городами признаны Хабаровск, Астрахань и Барнаул.



Сообщается, что рейтинг был составлен из городов с населением более 250 тыс. человек. Среди изученных специалистами факторов - состояние дорог, качество медицины и образования, общая тревожность населения, распространенность бытового насилия и другие.





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