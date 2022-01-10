Депутат Госдумы Лантратова расскажет о решении проблем в социальной политике

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

10 января 2022, 08:46 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Яна Лантратова станет гостем «Большой редакции».

Сегодня, 10 января, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». На вопросы главных редакторов ведущих изданий Челябинской области и зрителей ответит депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова. Темой обсуждения станет социальная политика.

Начало трансляции — в 14 часов. Увидеть выпуск можно в группах изданий в социальных сетях: «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий».

Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.

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