Южноуральских журналистов наградили за популяризацию внутреннего туризма

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10 января 2022, 08:34 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фотография — сетевое издание «Губерния»

Газета «Губерния» отмечена Фондом развития краеведческой и туристической информатизации за рубрику «Путешествия по Южному Уралу».

По итогам конкурса статей «Малые города — удивительные достопримечательности. Краеведческие мастер-классы и квесты для жителей малых городов и поселков Урала по развитию внутреннего туризма» газета «Губерния» заняла первое место в номинации «Фотогенично». Конкурс проводился Фондом развития краеведения и туристической информатизации.

Издание получило награду за серию материалов из традиционной рубрики «Путешествия по Южному Уралу». По словам главного редактора газеты «Губерния» и сетевого издания «Губерния – Южный Урал» Светланы Казаниной (Шлыковой), победа была присуждена за обзорные материалы про достопримечательности разных городов и районов области, истории уникальных объектов, репортажи со сплавов по рекам и восхождений на горы.

«При этом мы давали советы, какой маршрут выбрать туристам с той или иной степенью подготовки, что с собой взять в поход или «в плавание». Представленные материалы о туризме и краеведении в нашем издании всегда хорошо иллюстрируются, и получается своего рода гид по туробъектам с фото», — добавила Светлана Казанина.

Как сообщается на сайте «Губернии», изданию вручен диплом победителя, а также приз — толстовка с надписью «Был на Урале и выжил».

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