Maмыкins.tv: Родня премьера Латвии на службе у нацистов

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 января 2022, 23:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Нет давно секрета, что политические деятели Латвии, историки с «обидой» говорят: «Почему нас в России называют нацистами? Что за глупость!» Возможно, и глупость, но дыма без огня не бывает! Намедни, в беседе с одним историком я обмолвилась: «Фашизм осуждается во всем мире, но правящая партия Латвии – «Национальное объединение» порой уж очень напоминает своими высказываниями и действиями (почитание латышских легионеров СС) то, что неприемлемо людям доброй воли!» И знаете, что мне ответили? «В мире набирают силу националисты. Латвия – ребенок по сравнению с другими странами». В каких странах приветствуется нацизм – не уточнили! Но намек был таков – пусть будет в Латвии такое «безобидное» нацобъединение. А знаете, что выходит в итоге от такой «безобидности»? Расстрелы евреев в Румбуле, Освенцим, Саласпилс, Дахау… Нет, никто и никогда в жизни не сможет мне «втереть», что так и надо! Нет! Программа Мамыкins.tv и ее ведущий Андрей Мамыкин затронули очень «тонкую» тему – «родня премьера Латвии Кришьяниса Кариньша на службе у нацистов»…



Родившийся в штате Дэлавер Соединённых Штатов Америки нынешний премьер Латвии Артур-Кришьянис Кариньш до сих пор принципиально не отказывается от гражданства США. Даже на посту премьер-министра страны, в должности которого он призывает любить Латвию в каждой своей новогодней речи. Чего боится премьер? Этим вопросом задалась Люся Прибыльская - одно из блестящих перьев современной русской публицистики Латвии. Она максимально близко подошла к ответу: в годы Второй Мировой деду будущего премьера разрешили в 1944 году не только покинуть Латвию, но и бежать на запад всей семьей. А это тогда позволялось только тем, кто сотрудничал с нацистами и был у них на хорошем счету. Сам премьер Латвии и сегодня старательно избегает этой этой темы в беседе с прессой...



Однако, вернёмся к дедушке. Прибыв в обретшую независимость Латвию в начале 90-х годов Вильгельм Нариньш, дед нынешнего премьера, не стал каяться в возможных нацистских преступлениях, а, наоборот, охотно взялся за освоение советского наследия.



До Второй Мировой Нариньш был малым акционером АО "Атриум", которое в 20-30-е годы в Риге занималось кинопрокатом вместе с двумя партнёрами - русским и еврейским предпринимателями.



Однако удивительным образом в 90-е годы восстановиться в правах на недвижимость на углу улиц Елизаветинской и Школьной (в советское время Кирова и Андрея Упита) вместе с дедом премьера дочери русского кинопрокатчика и не предложили, а у еврейского родни не осталось: все погибли в войну в Холокост... В итоге имевший малую долю до войны дедушка Нариньш, он получил после распада СССР всё, включая шикарную недвижимость, к которой дед премьера не имел никакого отношения. И самый лакомый кусок из них - это построенный советской властью на его земле в советское время современнейший для 70-х годов кинотеатр "Pionieris" ("Пионер"). Другим наследникам в аналогичной ситуации вместо недвижимости давали лишь компенсационные сертификаты.



Как такое удалось провернуть родне премьера? Люся Прибыльская, проведшая в архивах документов и довоенной периодики не одну неделю, делится предположениями: "90-е годы в Латвии были таким временем, когда на приехавших из США смотрели с придыханием, а какие-то 100 долларов творили чудеса в любой комиссии и любом чиновничьем кабинете!"



В 90-е экс-кинотеатр "Пионерис" стал пионером по продаже наркотиков. А перепродажа самого кинотеатра позднее прошла не без обмана государства второй раз: дед премьера отписывал своей родне свалившуюся на него недвижимость по частям, чтобы государство не могло воспользоваться правом первой руки, в конце концов супруга премьера Анда Кариня продала весь комплекс зданий людям из "Газпрома", скрывавшим свои капиталы в офшорах Кипра. Пока она всё это продавала, ее супруг-политик перед телекамерами гневно изобличал "кровавый путинский режим", "грязные деньги газовой иглы для Европы" и "непрозрачность сделок в офшорных зонах"...



"Везде, где Кариньш мог не платить налоги, он их и не платил", - делает ещё один вывод журналист Прибыльская о бизнесмене Кариньше, ставшим главой нынешнего Кабинета министров Латвии.



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