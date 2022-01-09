С завтрашнего дня южноуральцы могут ходить в кафе и рестораны без QR-кода
9 января 2022, 16:11 Анна Семенова
Но в магазинах данная мера пока не отменяется.
Любители проводить время в кафе и ресторанах, но не имеющие QR-кодов, с завтрашнего дня вновь получат такую возможность. 10 января в Челябинской области заканчивается срок запрета на посещение заведений питания невакцинированным гражданам.
Правда, челябинцы заметили, что многие владельцы бизнеса уже в новогодние каникулы не особенно заботились о соблюдении правил, во многих кафе и даже развлекательных центрах о заветной бумаге благополучно «забыли».
Как сообщает телеграм-канал Е-область, продлять меры в отношении «кормильцев» власти не будут, однако, все остальные ограничения останутся в силе. То есть ТРК и крупные магазины по-прежнему будут спрашивать QR-код.
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