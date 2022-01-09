Представители консульства РФ в Казахстане сообщили о продолжении отправки рейсов с россиянами из Алма-Аты

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9 января 2022, 15:10 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Отправка эвакуационных рейсов с российскими гражданами из Алма-Аты в Россию будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все изъявившие желание покинуть Казахстан. Россиян вывозят из Казахстана военно-транспортными самолетами.

Консул-советник генконсульства РФ Владимир Малышев подтвердил, что отправка россиян будет, пока всех не вывезут. "Все ли полетят в Чкаловский – вопрос. Возможно, не все",- цитирует консула РИА Новости.

Он отметил, что народ прибывает. Планируется отправить всех за один день. По оценкам собеседника агентства, возможно, в воскресенье вылетят еще порядка 500 россиян.

Посольство РФ в Казахстане в субботу, 8 января, сообщило, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17.00 до 18.00 по местному времени (с 14.00 до 15.00 мск) из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны РФ в Иваново и в Оренбург. Россиян просили самостоятельно прибыть в терминал аэропорта Алма-Аты к 14.00 по местному времени (11.00 мск).

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.

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