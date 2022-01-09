Депутат Госдумы Щапов предложил установить ставки НДФЛ до 50% для очень богатых россиян

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9 января 2022, 13:28 Источник: URA.RU

Михаил Щапов, фото vk.com/shchapov_mikhail

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что в России наблюдается серьезный социальный разлом из-за колоссального разрыва в доходах граждан и предложил «установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов».

Как отметил парламентарий, в Западной Европе, где полюбили жить российские олигархи, ставки доходят и до 60%. Михаил Щапов призвал не переживаться, что при повышении налогов олигархи покинут Россию, поскольку практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше, - сообщает URA.RU.

Парламентарий также предложил для граждан, которые получают МРОТ и меньше, ставку НДФЛ снизить до 5%, или до нуля. Михаил Щапов заявил, что «основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан». Он привел пример - санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей.

По словам парламентария, людей это раздражает, особенно когда выясняется, что банк довели до банкротства и пострадали обычные вкладчики.

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