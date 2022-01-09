В России за сутки выявлено 16 246 новых случаев заражения COVID-19

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9 января 2022, 13:13

В России за сутки выявлено 16 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего за период пандемии в нашей стране зарегистрировано 10 миллионов 650 тысяч 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным оперштаба, за последние 24 часа положительный тест оказался у 3 274 человек в Москве, у 1 323 в Санкт-Петербурге, у 1124 в Московской области.

20 751 пациентов выздоровели и закрыли больничные за последние сутки. Всего за период пандемии вылечились от ковида 9 миллионов 686 тысяч 912 человек.

За прошедшие 24 часа умерли 763 пациента с подтвержденным коронавирусом. За весь период в нашей стране за все время пандемии умерли 316 163 человека.

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